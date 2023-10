La Guardia Abi-Roja Sur dijo presente, se acercó al entrenamiento de Independiente Santa Fe en la sede deportiva de Tenjo y habló con los jugadores y con el nuevo cuerpo técnico.

(Lea también: Gamero confirmó dura baja en Millonarios para enfrentar a Santa Fe: “No va a estar”)

Christian Marrugo y Pablo Peirano, nuevo entrenador, fueron los encargados de tomar la vocería por parte del plantel, para así responder las dudas o inconformidades de los hinchas frente a la actualidad del equipo y los resultados desfavorables que se han estado presentando en las últimas fechas por Liga y Copa.

“El resultado está mal y la hinchada se tiene que enojar, esa parte nosotros la entendemos. Pero hay unas ganas de querer sacar todo por este lado (por Santa Fe) y es lo que nosotros percibimos” dijo el nuevo técnico de Santa Fe, Pablo Peirano.

A lo que añadió: “Los muchachos están con las ganas de salir adelante. Ahora por parte nuestra, del cuerpo técnico y los muchachos que están, de está semana que tuvimos, y la anterior, necesitamos de ustedes”.

Por parte de los jugadores, Christian Marrugo tomó la vocería dejando un claro mensaje: “Venimos acá con la mejor intención y ustedes nos reciben como nos recibieron el otro día (frente a Águilas Doradas) eso también nos duele. Estábamos dentro de los 8, ¿por qué no nos unimos? ¿Ustedes creen que esto es solamente de nosotros?”.

También se expresó sobre lo que fue y lo que se viene: “Acá vamos a hacer todo lo posible, veníamos bien, teníamos 23 puntos. Se rompió todo porque esto es fútbol. Desafortunadamente en Pereira no hicimos lo que queríamos que era clasificar en Copa, porque eso da cupo a Copa Libertadores, eso nos dolió.”

LGARS en la sede deportiva de Tenjo con el cuerpo técnico y plantel de Independiente Santa Fe en protesta por la situación actual del club pic.twitter.com/964oXStRfA — Seijismo 🎃 (@GxlDeLeider) October 18, 2023

(Vea también: Qué necesitan Millonarios, Nacional y Santa Fe para llegar a las finales de la Liga BetPlay)

Cabe resaltar que no es la primera vez que Christian Marrugo se encuentra con la hinchada cardenal, en 2007 sucedió algo similar con la casualidad que Eduardo Méndez también estaba como presidente del equipo en ese entonces.

“No pueden decir que los que venimos, no luchamos la camiseta porque no es así. Nosotros estamos dando todo en la cancha, nos matamos en los entrenos, por eso no pueden venir a decir que unos corren y otro no. Ustedes quieren que el equipo esté unido, pero ustedes mismos son los que lo dividen”, eran las palabras que expresaba en ese entonces Christian Marrugo frente a los hinchas molestos por la problemática que pasaba Santa Fe.

Por: Diego Bautista Rodríguez

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.