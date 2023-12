Juan Pablo Zuluaga es uno de los nuevos refuerzos de Independiente Santa Fe para el 2024. Fue una de las figuras del Pereira en el 2023 y ahora reforzará la línea de volates del León.

El futbolista de 30 años, que también puede jugar como lateral, confesó que el presidente del ‘Cardenal’ lo llamó antes de que terminara la liga, teniendo en cuenta que terminaba contrato con el Pereira y no hubo uso de la opción de compra.

“Ya hablé con el profe. El profe está contento con el esfuerzo del presidente de llevar los jugadores que él quería. La intención del profe es hacer un equipo que vaya a todas las plazas a proponer, tener un equipo maduro y algunos de la cantera para ir promocionando, rápidos adelante y un equipo propositivo, que enamore a la gente y sea campeón”, dijo Zuluaga en entrevista con el Vbar de Caracol Radio.

Sobre si será lateral o volante en Santa Fe, que contrató un argentino, agregó que “cuando yo era joven, siempre jugué en la mitad, mis divisiones inferiores los hice en la mitad, hasta que Carlos Paniagua me puso de lateral en la Selección Antioquia. Cuando estuve en Bucaramanga, Luis Fernando Suárez quiso ponerme en la mitad y yo me negué. El profe Alejandro (Restrepo) me conoce y me dijo que si bien yo era lateral, él quería ponerme en la mitad y duramos casi seis semanas en esa readaptación y lo que hicimos fue adaptarnos a los movimientos, recorridos y perfilamientos. Todo eso se trabajó y el profe me pudo utilizar ahí”.

“Eso toca del trabajo con el profe, lo que él quiera que aporte en el juego, pero me gusta sumarme en ataque, eso me gusta a mí. La altura, eso va en la preparación y la manera en la que juegue el equipo, si en la capital tú tienes el balón, al otro equipo le va a costar mucho. Y la alimentación, el sueño, la hidratación son factores a tener en cuenta”, dijo Zuluaga sobre lo que será su adaptación en la altura de Bogotá.

Finalmente confesó por qué llegó a Santa Fe, si Leonel Álvarez quería contar con él en Pereira. “Nosotros desde mitad de año hubo dos equipos interesados con cerrar la contratación con meses de anterioridad y nunca llegamos a un acuerdo. Con Pereira había opción de compra y no hicieron uso. El profe Leonel expresó que quería que me quedara, pero se demoraron un poco. El presidente Méndez me llamó cuando terminó el ‘todos contra todos’, me enamoraron del proyecto y decidí junto con mi esposa ir allá”.

Este viernes, Independiente Santa Fe confirmó oficialmente las salidas de varios jugadores de la plantilla que estuvieron en el II-2023, revelando que solo diez de ellos continuarán para el 2024 tras los entrenamientos con Peirano. Los jugadores que seguirán en el equipo son: Hugo Rodallega, Juan Daniel Espitia, Jhon Melendez, Julián Millán, David Ramírez, Dairon Mosquera, Yílmar Velásquez, Jhojan Torres, Jersson González y Juan Camilo Aristizábal.

Entre los jugadores que estaban entrenando pero no continuarán en el club se encuentran Kevin Londoño, Iván Scarpeta, José Gabriel Ramírez y Mateo Garavito, este último destacando como una salida sorpresiva. Además, Santa Fe anunció previamente las salidas de Fabián Sambueza, Fabián Viáfara, Christian Marrugo, Éver Valencia, José Aja, Iván Rojas, Antony Silva, Harold Rivera, Enrique Serje, Fabio Delgado, Jairo Ditta, Emerson Batalla, Rubén Manjarrés, Wilfrido de la Rosa, y se rumorea la posible llegada de Kevin Londoño al Pasto.

