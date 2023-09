Hace unos días, Independiente Santa Fe protagonizó el mercado de fichajes y no precisamente por sumar jugadores, sino por la salida en falso de Jersson González al fútbol europeo.

El cuadro ‘Cardenal’, incluso, alcanzó a emitir un comunicado oficial donde confirmaba la salida de su canterano al fútbol francés, en un negocio que dejaba bien parados a todas las partes.

Sin embargo, media horas después, la institución ‘Cardenal’ emitió otro comunicado donde confesó que todo se trataba de una estafa de personas inescrupulosas que querían hacerle daño al club y al mismo jugador. Al final todo fue una falsedad.

Sobre este tema habló Hubert Bodhert en conferencia de prensa previo al partido de este sábado contra Junior en Bogotá. El cartagenero confesó que tuvo una leve charla con Jersson González.

“Yo siempre le he dicho a mis muchachos que la mayor motivación es la competencia. Si a ti no te alegra jugar el sábado contra Junior en El Campín, no te alegra nada, ni siquiera es la plata… El fútbol hay que llevarlo con pasión y amor. Es un pelado que lo entendió. Está bien ubicado. Está en un proceso de madurez importante. Esperemos que mañana vuelva a ser ese muchacho picante e irreverente en el juego y nos ayude en la victoria”, confesó Bodhert.