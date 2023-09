El segundo semestre de la Liga BetPlay está en marcha tras nueve fechas jugadas. Asimismo, el pasado 4 de agosto finalizó el primer periodo para inscribir jugadores, sin embargo, pensando en las bajas que los equipos pueden tener por lesiones o salidas, Dimayor abrirá el segundo plazo de inscripción, serán aquellos futbolistas que se encuentren como agentes libres; irá desde el lunes 4 de septiembre a las 8:00 a. m., hasta el sábado 9 de septiembre a las 6:00 p. m.

Por su puesto Santa Fe no es la excepción y entrará a pujar por una nueva contratación. Así lo señaló el director técnico Hubert Bodhert en la rueda de prensa post partido luego de imponerse 1-0 a Junior de Barranquilla en El Campín.

“En este momento los jugadores que no tienen contrato están fuera de forma y no tienen un gran rendimiento. No quiero traer por traer, necesitamos a alguien que realmente nos aporte”, remarcó Bodhert.

Cabe destacar que la semana pasada el timonel mencionó la posibilidad de incorporar otro delantero tras la ausencia de Hugo Rodallega por lesión y que la recuperación va por buen camino. Aunque como él mismo lo indicó deberá consultar con el presidente de la institución (Eduardo Méndez) antes de realizar cualquier movimiento.

Próximo partido de Santa Fe

Hablando de materia deportiva el próximo 6 de septiembre el ‘León’ se pondrá al día en el calendario enfrentando a Deportivo Cali desde las 8:10 p.m ., en el Estadio Palmaseca, compromiso pendiente por la segunda fecha. Parcialmente, se ubica en la quinta casilla de la clasificación con 14 unidades.

Por: Juan Pablo Sánchez Vargas.