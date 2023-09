Independiente Santa Fe y Junior de Barranquilla protagonizaron el partido de la novena fecha del fútbol colombiano en la noche de este sábado en el estadio El Campín. Más allá de la victoria por la mínima diferencia del ‘Cardenal’ los aficionados no dejaron pasar por alto la presencia de José Enamorado, ex jugador del club, en el que manifestaron su hostilidad e inconformidad hacia el futbolista barranquillero por fichar por Junior una vez terminó su préstamo en el conjunto capitalino.

(Le puede interesar: Santa Fe no estaría tan lejos de volver a un torneo internacional: advierten qué necesita)

Santa Fe fue contundente ante Junior y selló la victoria desde el primer minuto

A penas inició el compromiso el cuadro ‘Cardenal’ se adelantó en el marcador con un autogol de Emmanuel Olivera. La jugada empezó luego de una recuperación de Mateo Garavito en propio campo, así las cosas, el lateral envió un balón largo para que Ever Valencia ganara en velocidad ante el descuido de la defensa juniorista en el que remató sobre costado izquierdo del pórtico custodiado por Santiago Mele y el balón entrara a la red tras un desvío del zaguero central.

José Enamorado chiflado en el campin pic.twitter.com/YpbharHuJH — TavoSierraComas029 (@TSierraComas029) September 2, 2023

Con el pasar de los minutos el ‘León’ se tomó confianza e hizo fuerte en defensa, manteniendo alejado de su área al ‘Tiburón’; por otro lado, cada jugada en campo contrario representaba chances de ampliar el resultado. No obstante, sobre el final del primer tiempo José Enamorado se lució ante sus ex compañeros tras sacar un potente remate que estrelló en el travesaño, pudo significar el empate de no ser a la buena intervención de Anthony Silva.

En la segunda parte el ex santafereño se robó las miradas del público presente, y no fue por sus regates o fintas que deslumbraron a los hinchas durante su estadía en el conjunto bogotano. Pues el volante al servicio del cuadro barranquillero fue silbado y abucheado cada vez que tenía el esférico, por no querer extender su vínculo en el ‘León’ y preferir fichar por Junior. Donde lo señalaban de ‘vendido’.

Lee También

Además, protagonizó un ‘rifi-rafe’ tras un empujón que le propinó a Jhojan ‘Kante’ Torres, formándose una pequeña discusión entre los jugadores de los dos elencos. Pese al protagonismo del rojiblanco en los últimos minutos le fue esquivo conseguir la paridad.