Independiente Santa Fe sacó un empate valioso en condición de visitante ante Jaguares de Montería, en el duelo que se disputó en el Jaraguay.

Con goles de José Enamorado y Fabián Viáfara, por el visitante; y de Pablo Rojas y Julián Guevara por el local, el juego entre Santa Fe ante Jaguares terminó 2-2.

El cuadro ‘Cardenal’ comenzó el juego de gran manera, incluso hizo el gol más rápido en la historia del club. Sin embargo, en la segunda mitad se fue quedando y al final terminó jugando con 10 hombres tras la expulsión a Kelvin Osorio al minuto 77′.

Sobre todo esto habló Harold Rivera en la conferencia de prensa posterior al encuentro, quien salió conforme con los mostrado con sus jugadores, a pesar de no conseguir los tres puntos.

“Me parece que no supimos mantener el resultado y nos dejamos llenar de inseguridad, pero me gustó en las dos acciones de gol que es lo que buscamos en el equipo y esperamos que sea duraderos. La temperatura estaba bastante alta y la humedad. Esto es partido tras partido”, inició.

Sobre el arbitraje también hizo hincapié: “Empezar a hablar de los árbitros en la primera fecha no me parece, pero pienso que no se querrán equivocar. El penal, (de Neyder Moreno) desde donde estamos nosotros pareciera que no. Me parece que cortaba mucho el juego para los dos equipos y no dejaba que el juego fluyera. Pero bueno, son decisiones que toman los árbitros”.