El reciente clásico bogotano entre Santa Fe y Millonarios, que culminó con un ajustado 0-1 a favor de los visitantes, ha desatado una oleada de controversias tras el hallazgo de camisetas del equipo embajador en el camerino de los árbitros.

Esta situación ha llevado al presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, a pronunciarse al respecto y a iniciar una investigación.

Méndez, en una entrevista con El Tiempo, confirmó los rumores sobre la aparición de las camisetas de los jugadores Mackalister Silva y Radamel Falcao García.

“Me genera una gran intriga el saber por qué aparecieron esas camisetas en el camerino de los árbitros y, más aún, por qué las dejaron, a qué hora las recibió, quién se las dio y en qué momento”, expresó el dirigente.

A pesar de no hacer un reclamo directo ni decir nombres, Méndez advirtió sobre las implicaciones que este tipo de situaciones pueden tener en el desarrollo del juego.

“¿Usted cree que eso es sano? No estoy haciendo ningún reclamo alguno, no se necesitan jugadas polémicas, que no hayan pitado un penalti, que hayan anulado un gol, pero un árbitro sí le puede quitar ritmo al partido”, subrayó.

Además, recordó que el árbitro (Carlos Betancur) en cuestión fue el mismo de la final pasada ante Bucaramanga, donde se perdieron valiosos minutos de juego.

La situación se complica al señalar que la maleta que contenía las camisetas se quedó en el camerino de los árbitros, quienes, según Méndez, “ingresaron de maratón y no se llevaron morral”.

@SantaFe está investigando a quien se le quedaron estas camisetas en el vestuario de los árbitros después del clásico de anoche y por q estaban ahí…y también buscan al propietario de ese morral negro en el estaban dichas prendas… amanecerá y veremos! pic.twitter.com/OT5bqwfMup — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) October 27, 2024

