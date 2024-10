Por: Familia Cardenal

Familia Cardenal: últimas noticias sobre el fútbol colombiano, liga betplay, equipos, tabla de posiciones, hinchas y mucho más. Visitar sitio

Independiente Santa Fe perdió como local el clásico ante Millonarios de la fecha 15 de Liga BetPlay 2024-II con único tanto de Leonardo Castro.

El ‘Cardenal’ dominó las acciones, pero fue el azul el que sumó los tres puntos y salió victorioso de El Campín. Sobre esta derrota, Pablo Peirano habló en rueda de prensa y allí demostró la tristeza por el resultdo, pero satisfecho por cómo jugó el equipo.

Qué dijo Pablo Peirano tras la derrota ante Millonarios

Error en el gol de Millonarios: “Me hubiera haberlo escuchado a él. Es un fuerte nuestro, me parece que el partido sacando el resultado, el funcionamiento fue correcto. Manejamos las opciones de gol más claras y en nuestro mejor momento el rival nos convirtió y bueno, el resultado duele mucho. No juzgo a un jugador (David Ramírez) por una pelota o una fatalidad en el área. Nosotros evaluamos mucho más que una acción sola”.

(Vea también: Supuestos hinchas de Santa Fe agredieron a aficionados de Millonarios; hubo hasta disparos)

Qué le faltó a Santa Fe para ganar: “Nos faltó el haber concretado las opciones de gol que tuvimos. Controlamos a Millonarios en la gran mayoría, les generamos profundidad por las bandas. Tuvimos las mejores opciones. No hay consuelo para nosotros ni para el hincha”.

¿Por qué Santa Fe sufre como local? “Tenemos un invicto de 11 partidos. Cuesta los partidos de local y de visita. Hoy no lo tuvimos, pero no es que al equipo le cueste. Nos ha tocado muy duro, muy parejo, no es que Santa Fe se muestre diferente de local o visitante. Sabemos a lo que apuntamos”.

Santa Fe merecía más: “El fútbol no es de merecimientos. Así que sé muy bien lo que hicimos, nos duele más. Vamos a empezar de nuevo y hoy nos deja la sensación de que el resultado no fue justo, pero no quiero que el hincha escuche que estamos conformes”.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.