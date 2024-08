Independiente Santa Fe retomó la senda del triunfo ante Bucaramanga imponiéndose 1-0 el pasado miércoles, en efecto, le permitió escalar al quinto lugar con nueve puntos. Ahora, el cuadro de la capital tendrá un revolcado calendario entre agosto y septiembre.

(Vea también: Santa Fe seguiría armando su nómina: presidente del club confirmó si habrá más refuerzos)

Y es que tendría que afrontar 8 partidos donde solo jugaría la mitad por la realización del Mundial Sub 20 Femenino, ya que no podrá usar El Campín y Techo para sus compromisos de local. Así las cosas, se verá obligado a buscar una plaza fuera de Bogotá.

De momento, los partidos aplazados en casa son contra Medellín, Pereira y Alianza. Además, está pendiente la vuelta por la tercera fase de Copa Colombia en Bucaramanga.

El ‘León’ enfrentará a Deportivo Cali en Palmaseca el 17 o 18 de agosto, a Junior de Barranquilla el 1 de septiembre, a Boyacá Chicó el 7 o 8 de septiembre (será local fuera de la ciudad) y el 22 de septiembre a Fortaleza.

El calendario revolcado de Santa Fe ahora viene así:

17-18/8 vs Cali (V)

1/9 vs Junior (V)

7-8/9 vs Chicó (local fuera de Bogotá)

22/9 vs Fortaleza (V)

* Hay un partido pendiente en Bucaramanga por fase 3 de Copa

* Aplazados los partidos en casa vs DIM, Pereira y Alianza.

— Edward. (@EdwardCastroV) August 8, 2024