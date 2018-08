Además, el técnico de los azules recordó que cuando disputaron Copa Libertadores tuvieron que enfrentar ambas competencias en los mismo 3 días y, recientemente, cuando viajaron a Paraguay para jugar contra General Díaz por Copa Sudamericana, tuvieron un vuelo de regreso “extenuado”, y aun así al siguiente día viajaron a Tunja para enfrentar a Patriotas por Liga Águila.

“Yo digo que (Almirón) está equivocado. Nosotros cuando jugamos doble competencia nos fuimos a Argentina, a Copa Libertadores, en marzo contra independiente un jueves, vinimos, nos bajamos del avión y al otro día subimos a otro para ir a jugar a Barranquilla y no dijimos nada. Nosotros nunca decimos nada de fixtures, vinimos de Paraguay, con un viaje extenuado y todo, tuvimos que viajar al otro día y no dijimos nada para jugar en Tunja. Nunca nos quejamos de las decisiones de la Dimayor con fecha, horario ni nada por el estilo. En esto cuando jugás doble competencia, sabés todas las consecuencias”, expresó Russo en entrevista con el portal Losmillonarios.net.

Russo aseguró que pese a que es difícil acomodarse a la doble competencia “nosotros no decimos nada, no nos ha tocado de local, siempre nos ha tocado viajar y no decimos nada”.

Este domingo 12 de agosto, Millonarios y Nacional deberán enfrentarse por la cuarta fecha de la Liga Águila. El jueves 9 de agosto, el ‘verdolaga’ deberá jugar frente a Atlético Tucumán, en Argentina, por Copa Libertadores, por eso, Almirón aseguró que sus jugadores solo tendrán un día de descanso antes del partido y que Millonarios podría sacar ventaja.