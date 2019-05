Ruggeri, panelista del programa ’90 minutos de fútbol’, espacio del canal Fox Sports, destacó el hecho de que los venezolanos que han llegado a su país han logrado emplearse y que en cambio hay argentinos que prefieren ser mantenidos por los planes sociales y no ocuparse.

“Entraron 800.000 venezolanos y todos trabajan. En todos los lugares atienden venezolanos, encuentran trabajo porque lo buscan. El venezolano golpea la puerta, es educado, respetuoso y está cagado [asustado] por lo que está pasando en su país”, explicó inicialmente.

Y agregó: “Quieren trabajar, portarse bien y que no los saquen porque acá hay un paraíso en comparación a lo que desgraciadamente viven”.

Luego se preguntó: “¿Por qué trabajan los venezolanos y nosotros no?”, consulta que él mismo contestó: “Porque nosotros entramos a trabajar y al poco tiempo queremos que nos echen… hay una camadita que no quiere laborar, quiere todo fácil y servido en la casa; eso no me gusta”.

Finalmente, se quejó de que las ayudas sociales están siendo desviadas: “Con el plan social tenemos que ayudar a los que trabajaron y la están pasando mal, no a vagos; a los vagos no hay que darles nada”.

La intervención de Ruggeri sorprendió a los demás integrantes del programa, quienes hablaban de la actualidad de Boca Juniors; sin embargo, no quisieron interrumpirlo.

En video, las palabras del exjugador: