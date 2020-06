View this post on Instagram

Esta mañana a las 9 y 12 minutos me atracaron y me quitaron el celular en la vereda San José de Sabaneta El delincuente tenía chaqueta Azul Iba en una moto Boxer con placa DAT 93E Cualquier información real del delincuente y su ubicación mandarme un mensaje al directo Igual ya las autoridades están detrás para hacer la captura