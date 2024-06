Rigoberto Urán no deja su estilo desparpajado y lleno de vulgaridades ni siquiera con personajes que hacen gala de la decencia, como el presentador José Gabriel Ortiz.

(Vea también: ‘Rigo’, que espera su tercer hijo, mostró embarazo y se sorprendió por cómo crece)

El entrevistador, que se caracteriza como un bogotano tradicional, viajó a Medellín para sostener un distendido diálogo para su programa de televisión ‘Yo, José Gabriel’.

Fue así como José Gabriel llevó a cabo la entrevista en el restaurante que el popular ‘Rigo’ tiene en la capital antioqueña, lugar elegido por ambos para hacer una grabación en la aparecieron invitando a la teleaudiencia a ver la charla.

Sin embargo, Urán se salió del aparente libreto y cuando le tocó hablar le respondió con una particular queja a Ortiz y hasta le lanzó un par de sus usuales groseías.

Lee También

Todo empezó luego de que el presentador dijera que estaba visitando al pedalista de 37 años de edad. “Acá, en el restaurante de este fenómeno, de esta porquería, de ‘Rigo’”.

Acto seguido, el corredor del equipo estadounidense Education First, se despachó con su singular y un jocoso reclamo.

“Casi que no me invita. Tuve que hacer una hiju… novela para que me invitara este güev…”, expresó.