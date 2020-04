green

“Bueno señores, estos días he visto muchos retos y yo también me voy a unir con la tijera; he visto que todas las mujeres han estado ‘motilando’ a los maridos, esta vez va a ser diferente. Venga pa’ acá mi amor”, dijo Rigoberto Urán mientras se alistaba para cortarle el pelo a su esposa.

En el video publicado en Instagram, dio un pequeño tutorial sobre cómo cortar el pelo. “Vamos hacia abajo, ponemos el pelo derechito, hacemos así y miramos la regla de tres”, indicó el deportista.

Después de cortar solo algunos centímetros del pelo de su cónyuge, ‘Rigo’ se detuvo e invitó a todos sus seguidores a que manden los videos ‘motilando a las señoras’.

Este sábado, el pedalista antioqueño del Education First aceptó la reducción de su sueldo durante la pandemia y consideró “normal” que los deportistas reciban menos dinero durante la crisis mundial. “No me quejo, en verdad hay gente que la está pasando mal”, reflexionó.

