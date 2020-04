green

“En Colombia mucha gente en verdad la está pasando mal, hay gente sin trabajo, gente que vive del día a día y por eso no me quejo, porque estoy bien, entrenando desde casa y trabajando”, indicó Rigoberto Urán, en entrevista con el diario As.

Dijo que en el equipo estadounidense “ya han despedido gente” y que a pesar de los recortes salariales lo importante es que la menor cantidad de gente posible pierda su empleo. “Cuando hay una cosa así, lo más normal es que se reduzcan los salarios de los deportistas”, añadió en la publicación.

El nacido en Urrao se refirió a su familia adoptiva que vive en Italia e informó que “está bien, en la ciudad de Brescia, en la zona de Lombardía”. Añadió que lamentablemente muchos de sus amigos en ese país “ya han perdido familiares”.

El pasado 19 de marzo, el ciclista de 33 años envió un saludo especial a los médicos y trabajadores de la salud a quienes calificó, en entrevista con el portal Mundo Ciclístico, de “héroes que están haciendo un trabajo increíble salvando vidas”.