green

“Cuéntenos, Wiliam, ¿usted cómo narraría ese partido de Colombia contra el COVID-19 y cómo narraría usted ese gol que Colombia le tiene que meter al coronavirus?”, preguntó el mandatario, en la conversación en Candela Estéreo.

La respuesta del periodista deportivo fue empezar a narrar un hipotético gol de Colombia contra el “equipo del coronavirus”, en una jugada que empezó con el control de las acciones por parte del virus.

“Procedente de China intenta atacar el COVID con el número 19 en la espalda. Atención que está metiéndose en terreno de Colombia, ataca por todas las puntas; parece imparable el COVID. Atención que Colombia se está defendiendo; con unión, con solidaridad”, dijo Vinasco, con gran emoción.

Después llegó la recuperación para Colombia y allí comenzó la jugada en donde el país logró anotar un tanto para “derrotar al coronavirus”.

“Viene la Selección Colombia de contraataque; arrancan los colombianos, encuentran por donde meterse. Viene el disparo al marco, se defiende el coronavirus, pero no puede porque Colombia lo supera y le hace el gooool. ¡Y no me diga más!”, gritó con euforia el narrador de este curioso tanto.

Este fue el momento del “gol contra el coronavirus”, narrado por William Vinasco: