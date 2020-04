green

“Me van a pagar 5 millones de pesos, no más. No voy recibir ni el 10 %”, señaló incialmente Eduardo Méndez, cuando le preguntaron sobre lo que gana en Santa Fe. Pero luego aclaró: “Estaré cobrando el 12 o 15 por ciento de lo que devengo”.

Y agregó que los empleados con altos ingresos recibirán la misma suma mientras pasa la emergencia sanitaria ocasionada por el coronavirus y la institución vuelve a tener actividad.

“Los funcionarios de 15 y 18 millones de pesos están en las mismas condiciones y solo van a recibir 5 millones de pesos”, apuntó.

Por otra parte, señaló que a muchos de los futbolistas del plantel profesional solo se les pagará por esta época cerca del 10 % de su sueldo, mientras que el equipo femenino recibirá el 50 %.

No obstante, dijo que las jugadoras no tienen salarios tan elevados: “El promedio de ellas es de 3 millones de pesos a 8 o 10, porque hay extranjeras… Pero a las que ganan millón y medio no les vamos a descontar tanto para que no queden con menos del mínimo”.

En audio, las palabras de Méndez (desde el minuto 29:00):