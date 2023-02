Rigoberto Urán se despachó en la antesala del Campeonato Nacional de Ruta, programado para el fin de semana del 4 y 5 de febrero de 2023 en Bucaramanga, Santander.

El jefe de filas del equipo estadounidense Education First entregó sus explosivas declaraciones a ‘Paisadeportes’, medio ante el cual no ahorró madrazos para referirse a la actualidad del ciclismo colombiano, del que dijo no tiene recambio.

Según su parecer, no hay quién releve en el calendario internacional de la UCI a la camada suya, pues considera que el nivel no da para ver una figura de cara al futuro.

“No hay un hp ciclista bueno”: Rigoberto Urán

El subcampeón de 2 Giros de Italia, un Tour de Francia y unos Juegos Olímpicos empezó planteando la problemática que tendría el deporte del pedal.

“¿Cuál es la realidad? Que no tenemos ningún ciclista bueno en Colombia, no hay nada. Lo último se llama Sergio Higuita, Daniel Martínez, Santiago Buitrago”, apuntó a modo de introducción.

Y recalcó en medio de sus habituales groserías:

“Mari…, no hay nada, güev… No hay un hijue… ciclista bueno”

Pero su queja no se quedó ahí, ya que acto seguido se atrevió a lanzar su propia hipótesis sobre lo que estaría sucediendo.

“No sé qué es lo que pasa. En Europa el ciclismo está muy fuerte, acá se sigue trabajando, pero falta esa calidad porque han ido muchos ciclistas a Europa, pero no aguantan uno o 2 años”, indicó.

De hecho, agregó que él mismo ha tratado de ayudar y que las cosas no han salido como lo esperaba: “He tenido la oportunidad de llevar a varios, pero no son capaces de adaptarse al ritmo de carrera y los mandan para acá”.

Por último, dejó el tema abierto con evidente molestia: “Entonces, es algo que preocupa mucho porque en este momento estamos si quien nos vaya a reemplazar”.

