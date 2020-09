green

Rigoberto Urán se refirió a la investigación preliminar que la fiscalía de Marsella abrió contra Nairo Quintana y su entorno por sospechas de dopaje. El corredor paisa aseguró que no cree que el boyacense haya incurrido en ningún mal proceder y que espera que esta situación no tenga consecuencias graves.

“Vine a saber todo ayer. Yo como amigo, como colombiano, espero que haya una respuesta y no vaya a pasar más. Nairo es un gran corredor y, como uno, ya al final de su carrera no creo que se ponga a hacer nada. Además, hoy en día los equipos están muy controlados. No creo que se vaya a mayores esto, espero que todo se solucione rápido”, declaró el popular ‘Rigo’ en una entrevista que le concedió a Caracol Radio.

Este lunes se conoció desde Francia que autoridades sanitarias habían allanado el pasado miércoles la habitación de los hermanos Quintana, Nairo y Dayer, al igual que la de su compatriota Winner Anacona, todos corredores del equipo francés Arkea.

Posteriormente se hizo oficial la apertura de la investigación preliminar por sospechas de dopaje porque, según contó la fiscal del caso a medios locales, las autoridades encontraron “muchos productos de salud, incluidos medicamentos en sus pertenencias personales, pero también y sobre todo un método que podría ser calificado de dopante”.

Luego se supo que tanto Nairo como su hermano fueron interrogados y que dos personas del entorno del colombiano fueron detenidas en el marco de la investigación.

El mayor de los Quintana sufrió una fuerte caída en la etapa 13 del Tour de Francia que le dejó serias lesiones en todo el cuerpo, situación que lo hizo quedar sin posibilidades de disputar los primeros lugares de la carrera y quedar relegado al puesto 17 en la clasificación general, a más de una hora del ganador.