El golazo y la asistencia con la que James Rodríguez figuró el sábado pasado hicieron que la cadena británica BBC incluyera nuevamente al volante zurdo del Everton en el equipo ideal de cada jornada de la Premier League.

“Un súper gol y una expulsión innecesaria cambiaron el juego para el Everton. No tengo idea de por qué Kieran Gibbs se sintió obligado a poner sus manos en la cara de Rodríguez, quien mordió al defensor de West Brom justo antes de que fuera expulsado”, reseñó ese medio de comunicación sobre la importancia del colombiano en el triunfo 5-2 de su equipo, en el que provocó que un rival recibiera tarjeta roja.

James repitió inclusión en el once ideal de la liga inglesa ya que en su debut con los ‘Toffees’ también apareció entre los once integrantes, más allá de que no convirtiera o hubiera participado en la anotación de su equipo.

El equipo conformado por la BBC como el mejor de este fin de semana lo integraron: Allison (Liverpool); Tariq Lamptey (Brighton), Fabinho (Liverpool), Ezri Konsa (Aston Villa); James Rodríguez (Everton), James McArthur (Crystal Palace), Kevin de Bruyne (Man City) Wilfried Zaha (Crystal Palace); Sadio Mane (Liverpool), Dominic Calvert-Lewin (Everton) y Son Heung-min (Tottenham).

El compañero de Rodríguez y delantero del Everton Calvert-Lewin se ganó su lugar en el equipo ideal por los tres goles con los que se reportó en el triunfo de los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Los dos triunfos en liga con los que empezó el Everton ubican a los azules como líderes del torneo. El próximo sábado se medirán contra el Crystal Palace, otro de los punteros, buscando el puntaje perfecto en sus tres primeras presentaciones, como no sucede desde hace bastante tiempo.