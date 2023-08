A través del decreto 047 del año 2022, la administración del Distrito Turístico de Santa Marta, donde un incendio consumió 12 locales comerciales, establece la medida de pico y placa para carros particulares, con el fin de descongestionar las principales vías del perímetro urbano entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche.

Por ello, de lunes a viernes hay prohibición de circulación de automóviles teniendo en cuenta el último dígito de su número de placa. Para este jueves, no pueden transitar en el horario indicado, los carros con números terminados en 6 y 7.

Lo anterior, pasó desapercibido para el jugador del club Unión Magdalena, Ricardo ‘Caballo’ Márquez, quien protagonizó una fuerte pelea después del partido con Santa Fe, decidió salir a hacer diligencias en su vehículo marca BMW sin percatarse que no lo podía a hacer porque estaba en pico y placa.

Para quienes no pasó por alto fue para los agentes de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Santa Marta, momentos en que lideraban un puesto de control sobre la Avenida del Ferrocarril, entre el centro comercial Ocean Mall y el almacén Makro, por lo que le solicitaron detenerse y estacionar a un lado.

Fue en ese momento en que los funcionarios de la Policía le hicieron saber que durante este jueves en el horario comprendido entre las 7:00 de la mañana y las 7:00 de la noche no podía circular por las calles del área urbana.

Aunque el ‘Caballo’ Márquez diálogo con los uniformados y, al parecer, les pidió no se le llevaran el vehículo, estos no accedieron y procedieron a hacerle la orden de comparendo y posteriormente a hacer la inmovilización. El vehículo del jugador del Unión Magdalena, que no atraviesa un buen momento, fue llevado a los patios de Sao, en donde deberá adelantar los trámites correspondientes para poder realizar el retiro del mismo.

Finalmente, Márquez caminó varias cuadras en busca de un vehículo de transporte público para llegar hasta su destino, momentos que aprovecharon los ciudadanos para fotografiarlo y subirlo a las redes sociales.