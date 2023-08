Lionel Messi está viviendo un momento inmejorable en el Inter Miami de Estados Unidos, pues luego de coronarse campeón de la Leagues Cup el pasado fin de semana, convirtiéndose en el jugador con más títulos en la historia del fútbol, ahora disputará una nueva final luego de una remontada épica en la US Open Cup.

Messi le dio dos asistencias al delantero ecuatoriano Leonardo Campana para empatar, en ese momento, el compromiso ante Cincinnati, el cual terminaría 3-3 en el tiempo extra y se definiría desde el punto penalti, en donde el equipo dirigido por Gerardo Martino se impuso por 5-4.

Más allá de que el capitán del conjunto de Florida se llevó todos los reconocimientos y los reflectores una vez más, salió a la luz quién sería el guardaespaldas del argentino, ya que al ver las jugadas del compromiso y las celebraciones de los goles, se evidencia que hay un hombre que nunca lo deja solo, ni siquiera al momento de estar en la cancha lejos de los aficionados.

Tal como se muestra el video, el hombre prácticamente corre a la par del argentino durante los compromisos, ya que está pendiente de que no haya una invasión al terreno de juego o que le tiren objetos desde la gradería.

Se trata de Yassine Chueko, un exmilitar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, quien habría sido elegido personalmente por el británico David Beckham para la protección del argentino de 36 años de edad. Según informó el diario Daily Mail, el hombre prestó servicio en Afganistán e Irak, por lo que tiene gran experiencia en el cuidado y la seguridad.

Además, agregó el medio, es un experto en boxeo, taekwondo y artes marciales mixtas, por lo que su entrenamiento le permite actuar rápido ante cualquier situación imprevista que se presente ya sea tanto dentro del terreno de juego como por fuera.

Como se evidencia en el video y en otras imágenes, Chueko siempre está pendiente de Messi, desde que se baja del bus, en la entrada a los camerinos y, además, al lado del terreno de juego, por lo que tiene la vista más privilegiada de todo el estadio.

