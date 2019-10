green

Vélez dijo en ‘Planeta fútbol’, programa de la emisora Antena 2, que tiene cómo sustentar que el portugués Carlos Queiroz y el volante James Rodríguez sostuvieron charlas que terminaron en un permiso para que el volante no estuviera con Colombia en los amistosos frente a Chile y Argelia.

Sin embargo, el comentarista aclaró que no puede publicar las pruebas que posee debido al carácter de confidencialidad que tiene sobre ellas.

“Tengo pruebas de que sí hablaron James y Queiroz, y se las acabo de dejar a mis compañeros como testimonio, pero ellos saben que no las pueden publicar porque son conversaciones privadas. Fueron varios los contactos y James pidió no venir”, aseguró Vélez.

Y agregó que en las declaraciones del estratega hubo “una mentira piadosa”: “Alguien está mintiendo para proteger a alguien, proteger algo o matizar… Allá ellos”.

Queiroz, consultado por la situación un día antes, negó contactos con el futbolista, calificó el tema como “especulación” y pidió “no confundir” con ese tipo de noticias. “No es verdad que James me haya pedido no venir. Nunca me ha pasado que un jugador me pida no estar”, aseveró.

Sin embargo, todo ya había sido anticipado por la prensa española, en donde se dijo que Rodríguez solicitó quedarse en el Real Madrid para seguirse afianzando en el equipo principal.

El choque de Colombia contra Chile será en Alicante, España, este sábado 12 de octubre a las 11:00 a.m., mientras que la contienda frente a Argelia se programó para el martes 15 a las 2:00 p.m. en Lille, Francia.

En audio, las palabras de Vélez (desde el minuto 6:00):