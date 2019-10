Esta versión se conoce horas después de que James Rodríguez no fuera incluido por el técnico del Real Madrid en la convocatoria para el partido de Champions League contra el Brujas de Bélgica, que se llevará a cabo este martes.

El diario AS, de España, aseguró que Zidane no convocó a James porque el ‘10’ de la Selección Colombia padeció un traumatismo y no quería arriesgar su forma física. Lo alentador de la información que entregó ese medio de comunicación es que el traumatismo que padeció el colombiano no es para nada grave y que su ausencia este martes es una medida preventiva.

Edu Aguirre, panelista del reconocido programa ‘El Chiringuito’, se animó a anticipar que James no será parte de la convocatoria que Carlos Queiroz entregará este martes para los dos amistosos de la Selección Colombia contra Chile y Argelia.

“James no va a acudir a la concentración con Colombia en los próximos partidos amistosos. Ha habido una conversación entre Queiroz y James. De mutuo acuerdo se ha llegado a la decisión de que James Rodríguez se quede en Madrid con el objetivo de seguir preparándose con el Real Madrid”, manifestó Aguirre en la primera parte de su comentario.

Enseguida, el periodista explicó que esa decisión de James obedecería a su gran voluntad de consolidar su buen estado de forma en el equipo español y mantener la confianza de Zidane. “James está obsesionado con triunfar en el Real Madrid, no quiere moverse y quiere quedarse en la ciudad trabajando por y para su equipo. Y Carlos Queiroz le ha dicho: ‘No tienes que demostrar nada en Colombia”, concluyó Aguirre.

Este es el video de la información que entregó el reportero español: