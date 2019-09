El diario AS, de España, uno de los más importantes de ese país, conoció que James Rodríguez sufrió un traumatismo y que, por esa razón, Zidane prefirió no arriesgar su integridad en un partido en el que no hay mucho en juego.

Lo alentador de la información que entregó ese medio de comunicación es que el traumatismo que padeció el colombiano no es para nada grave y que su ausencia este martes es una medida preventiva.

“La dolencia no reviste mayor gravedad, pero Zidane no ha visto necesario arriesgar y ha preferido actuar con precaución. La muestra de que la lesión no tiene mucha importancia está en que James se ha podido ejercitar este lunes casi con total normalidad junto al resto de compañeros”, concluyó AS.

De esta manera, se acaba la racha que tenía James de cinco partidos consecutivos jugando con el Real Madrid. Ese dato no es menor porque, por ejemplo, en la última temporada en la que estuvo con el conjunto blanco, la 2016-2017, nunca estuvo cerca de acumular cinco partidos seguidos con acción en el campo de juego.

El pasado sábado, el colombiano completó dos semanas enteras teniendo juego gracias a la confianza de Zidane. En tres partidos fue titular y en dos ingresó en el segundo tiempo.

James podría volver a jugar con el Real Madrid el próximo sábado, cuando su equipo reciba en el estadio Santiago Bernabéu al Granada.