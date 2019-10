En rueda de prensa, Carlos Queiroz fue consultado sobre si James Rodríguez le solicitó no ser convocado al combinado ‘cafetero’, lo que calificó como especulación y pidió “no confundir” con este tipo de noticias.

“No es verdad que James me haya pedido no venir. Nunca me ha pasado que un jugador me pida no estar”, contestó.

Posteriormente, sobre la ausencia de Falcao García dio un particular ejemplo para aclarar su no convocatoria, pues dio a entender que el popular ‘Tigre’ ya estaría muy veterano para sus planes.

“No podemos llorar o lamentarnos por las paredes porque no está A, B o C. Nos encantaría mantener al ‘Pibe’ Valderrama, pero no está”, aseveró.

Y agregó a modo de conclusión: “Los 24 que están aquí son los que pienso que pueden responder a los objetivos importantes que nos hemos marcado. No hay nada más. No hay acuerdos ni compromisos. Lo que decido es lo mejor para el equipo de Colombia”.

El choque contra Chile será en Alicante, España, este sábado 12 de octubre a las 11:00 a.m., hora colombiana, mientras que la contienda frente a Argelia se programó para el martes 15 a las 2:00 p.m. en Lille, Francia.