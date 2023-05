Atlético Nacional inició con dudas su presencia en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 1 2023. El onceno verdolaga cedió un amargo empate (1-1) sobre el final ante Deportivo Pasto, como visitante, por el Grupo A de esta importante fase, en el césped del estadio Departamental Libertad.

El gol del defensor central Felipe Aguirre (60′), de golpe de cabeza, parecía desequilibrar la historia en este cotejo, ante más de 15.000 espectadores en las tribunas. Pero cuando todo estaba consumado apareció el ingresado Darwin López (90+6′) y sorprendió con el tanto de la igualdad en el cotejo.

Así, ambos elencos dividieron honores en un encuentro de ritmo frenético, en el que tuvo como amplio dominador en la etapa inicial al onceno del Galeras, pero en la segunda mitad, con lo justo, el foráneo parecía llevarse el botín a casa. A la postre, la paridad fue justa para lo visto en el campo de juego.

En la siguiente jornada en la Liga, el ‘Rey de Copas’ recibirá en su casa, el estadio Atanasio Girardot, al Alianza Petrolera, el domingo 28 de mayo (6:05 p.m.). Antes deberá visitar al Melgar de Perú, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, este miércoles 24 de mayo (9:00 p. m.).

Dominio de Pasto Ante Nacional

La primera opción de gol en el juego se dio a los 8′, cuando un centro desde el costado derecho de Daniel Moreno encontró en solitario al delantero Edwar López, quien de golpe de cabeza por poco convierte ante la presencia del guardameta Kevin Mier; quien apenas le hizo vista al esférico.

Y a los 12′, de nuevo el equipo volcánico se volcó sobre predios verdolagas, que casi ve caer su valla. Sucedió tras un potente cabezazo del defensor Jerson Malagón, a pase del lateral Gilberto ‘Alcatraz’ García, que se estrelló en el travesaño; en otro claro aviso del dueño de casa ante su rival.

A su vez, cuando el cronómetro marcaba los 31′, el volante Adrián Estacio, con un potente disparo de tiro libre, inquietó al cancerbero Mier, quien tuvo que poner los puños para evitar la anotación pastusa. Y es que el dominio de las acciones ofensiva fue, a decir verdad, todo del anfitrión, peligroso.

Como quedó demostrado un minuto después (32′), cuando el delantero ecuatoriano Joffre Escobar, tras el centro desde la izquierda del ariete López, volvió a probar la resistencia del portero nacionalista, quien respondió de buena manera y encajó el balón entre sus manos, para mantener el cero.

Y a los 36′, otra vez Escobar, por la vía aérea, metió miedo en campo antioqueño, pues mandó al fondo de las piolas el esférico, pero por fortuna para los intereses del equipo de Paulo Autuori, la acción estaba viciada por fuera de lugar, luego de una prolongada revisión en el sistema del VAR.

Malagón, a los 45+3′, inquietó, pero de manera insólita su remate no terminó en gol. En un primer periodo de absoluto dominio del local, ante un rival que solo tuvo un remate al arco: el protagonizado a los 44′ por el recuperador Nelson Deossa, que atajó sin problema el arquero Diego Martínez.

Reacción de Nacional que no alcanzó

En la segunda mitad, a los 57′, el volante Nelson Palacio lo intentó desde fuera del área, tras el pase de Jarlan Barrera, pero su impacto se fue lejos del marco sur del Libertad. Esa fue una de las fórmulas ofensivas del visitante, que tras el flojo primer periodo se sacudió y tuvo las acciones más peligrosas.

Hasta que a los 60′, el onceno paisa se fue arriba en el marcador. Un cobro de tiro libre del lateral Yerson Candelo le quedó en solitario al defensor central Felipe Aguirre: quien de golpe de cabeza, ante la presencia del cancerbero Martínez, la embocó al fondo de las piolas para el 0-1 parcial.

La respuesta del elenco pastuso se dio a los 65′, con una magistral intervención del portero Mier: quien en la línea de gol evitó de parte del ecuatoriano Escobar lo que era el 1-1 parcial del dueño de casa, que se abalanzó en búsqueda del punto. Pero no fue la única posibilidad de Pasto en el trámite del juego.

El mismo Joffre Escobar tuvo a los 78′ otra clara llegada a campo nacionalista, de cabeza, tras el centro del lateral García. Antes, a los 69′ y 74′, el revulsivo Dorlan Pabón estuvo muy cerca de poner en ventaja a Nacional, con disparos desde fuera del área que pasaron muy cerca del pórtico del Pasto.

Con tiempo cumplido, una gran polémica marcó el epílogo, cuando Aguirre impactó de cabeza el útil y el balón parecía haber traspasado la línea de gol. No obstante, luego de la revisión del VAR se determinó que no había cruzado la línea y, por ello, no se convalidó lo que pudo ser el segundo tanto nacionalista.

Pero cuando todo estaba prácticamente sentenciado y el juez central Bismarks Santiago se aprestaba a pitar el final del partido, llegó Darwin López: quien aprovechó el pase de García, tras defectuoso rechazo en las cinco con 50 de Mier, quien de héroe pasó a ‘villano’ y le dejó la vía libre al local.