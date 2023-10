Después de la igualdad entre Colombia y Uruguay, el técnico Néstor Lorenzo y el jugador Wilmar Barrios fueron a la atención a medios para atender a los periodistas sobre las inquietudes que tuvieran acerca del compromiso.

(Lea también: “Pensé que nos iba a costar más”: Darwin Núñez le bajó la caña a Colombia por el empate)

Lee También

Colombia vs. Uruguay: metida de pata de reportera en rueda de prensa

Sin embargo, ocurrió una particular escena que llamó la atención: la periodista Pilar Velásquez, de Semana, no preguntó sobre el juego, objetivo principal de ese momento, sino decidió tocar el tema de la guerra que actualmente se da en el Medio Oriente; no obstante, se pifió completamente y confundió a Israel con Irán y se le olvidó que el conflicto es con el grupo terrorista Hamás.

“Wilmar, te voy a sacar un poquito del tema fútbol… El mundo está viviendo un conflicto entre Irán y Gaza, yo creo que hay muchos colombianos que a ustedes los ven como ídolos y tal vez un mensaje los pueda llenar de esperanza”, preguntó la reportera, totalmente desubicada.

En video, el peculiar momento:

Aunque la comunicadora, en fuera del lugar, se dirigió a Wilmar Barrios, este quedó sorprendido con el cuestionamiento y abrió los ojos, pues juega en Rusia y no en la zona del conflicto. Sin embargo, cuando el futbolista se disponía a responder, el técnico Néstor Lorenzo le tiró un salvavidas y tomó la palabra.

“La verdad es que no somos ajenos a las situaciones de esta catástrofe con el ataque del grupo radical Hamás. Esperemos que las cosas no pasen a mayores. Siempre rezamos por la paz del mundo, así lo hacen los muchachos en el entrenamiento. Espero que se resuelva de la manera más leve posible y definitiva”, contestó Lorenzo, que admitió estar tocando temas que no conoce.

(Lea también: Leonardo Castro es noticia después del empate de Colombia; Lorenzo se rasca la cabeza)

“No entiendo mucho de política, pero sé que la gente la está pasando muy mal y espero que esto se termine pronto”, concluyó el entrenador.

Después del penoso momento, la rueda de prensa se pudo desarrollar normalmente con preguntas acordes que tenían que ver con el partido de fútbol.

Entretanto, la Selección Colombia visitará en su próximo partido a Ecuador en Quito. El compromiso se jugará el próximo martes 17 de octubre a las 6:30 p. m.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.