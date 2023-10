La Selección Colombia empató 2-2 ante Uruguay en condición de local en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

El primer tiempo arrancó con un combinado local muy errático en cada uno de los pases, estuvo desconcentrado defensivamente y no pudo armar una jugada clara en el área ‘charrúa’. No obstante, la visita no se encontró muy precisa, pues tuvo con qué aprovechar algunos contragolpes.

Los minutos fueron pasando, Luis Díaz intentaba desequilibrar, pero se enredó más de una vez. Mateus Uribe recuperaba el balón y sirvió como ayuda para producir el primer pase en el campo rival, hecho que aprovechó James al momento de filtrar pases.

Al minuto 35 del compromiso, fue James Rodríguez quien abrió el marcador con un golazo al borde del área. El diez de Colombia celebró a rabiar, pues ha sido muy criticado por su irregular desempeño en el Sao Paulo de Brasil.

Colombia sufrió después porque el conjunto de Marcelo Bielsa se acercó al arco, pero Camilo Vargas estuvo presente para evitar el empate. Así terminó la primera mitad.

Aunque la ‘Tricolor’ ganaba, no se veía con un juego claro y tácticamente la defensa no retrocedía bien.

Ya en la segunda parte, Uruguay consiguió la igualdad de pelota quieta por una desconcentración de la zaga ‘cafetera’. Mathias Olivera puso el 1-1 al 47.

Hubo desesperación por parte del local, que intentó atacar con más hombres, pero los ‘charrúas’ controlaron y produjeron jugadas de gol importantes, pero Camilo Vargas se graduó de figura en ese momento y ahogó el canto de gol celeste.

El combinado colombiano, en el momento de mayores nervios, puso el 2-1 de la mano de Mateus Uribe, un respiro para el equipo que no jugaba bien. En ese momento, James Rodríguez empezó a mover los hilos del encuentro, incluso una pelota le pegó en el palo.

La ‘Tricolor’ tuvo para cerrar el marcador rápidamente, pero Luis Díaz desperdició una oportunidad clara solo ante el arquero de Uruguay. John Arias, al igual que el futbolista del Liverpool, perdió una opción clara solo en el área ‘charrúa’.

Los últimos minutos del compromiso tuvieron a una Colombia volcada al ataque, intentando cerrar el partido; sin embargo, Uruguay no se rindió y peleó en la mitad de la cancha pensando en el empate.

Al minuto 87 del juego, un balón largo uruguayo dejó a un delantero oriental frente a Camilo Vargas, que le hizo penal. Expulsaron al arquero colombiano y entró Álvaro Montero, guardameta de Millonarios, a reemplazarlo. Darwin Núñez, compañero de Díaz en el Liverpool, igualó desde los doce pasos.

Triste lo de Vargas, que venía siendo figura y pasó de ser héroe a villano de un momento a otro.

La atajada de Camilo Vargas es una barbaridad. La figura de la Selección Colombia 🇨🇴 en el inicio del partido. pic.twitter.com/WcgrJieUZW — Alfonso Hernández (@AlfonsoH) October 12, 2023

Los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo jugarán la próxima fecha de las Eliminatorias sudamericanas ante Ecuador, en Quito; juego programado para el martes 17 de octubre a las 6:30 p. m.

