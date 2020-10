green

El popular ‘Loco’ entregó declaraciones a Teleantioquia para dar claridad sobre el episodio que algunos medios catalogaron como “infarto” y que posteriormente su hijo calificó de “exámenes de rutina”.

“Sentí como un quemoncito acá [se señala el corazón] y por tranquilidad llamé al médico. Él me dice que me haga un electrocardiograma, que salió bastante bien. Ahora sigue un examen de tórax. Todo es por prevención”, señaló inicialmente.

Sin embargo, horas después entregó más detalles mediante un video emitido en su cuenta de Instagram, donde dejó ver que vivió una situación delicada.

“Me agarró un fuerte dolor, un vientecito acá [se señala el corazón] y por precaución y recomendaciones de los médicos, me mandaron a hacer unos exámenes. Vine a Puerto Berrío, me los hice y todo está bien… Mucha gente estuvo preocupada, yo también lo estaba. Finalmente, no pasó a mayores”, expresó.

René Higuita, de 54 años de edad, actualmente se desempeña como preparador de arqueros en Atlético Nacional, por lo que también mostró su satisfacción por el triunfo del equipo verde 3-2 ante Envigado.

Acá, los videos de Higuita hablando de su corazón: