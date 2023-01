Desde su llegada al Real Madrid, en 2019, el delantero belga Eden Hazard prometía ser el perfecto recambio de Cristiano Ronaldo, portando la 7 en su espalda.

Sus antecedentes lo respaldaban, ya que sus números en el Chelsea y en la selección lo sostenían enormemente y lo consolidaban como uno de los mejores jugadores del mundo, sin contar que venía de hacer un destacado Mundial de Rusia con su país, siendo determinante en el camino de los europeos hasta la semifinal de la cita orbital.

(Lea también: Eden Hazard: sus goles antes de nacer, debut prematuro con Selección de Bélgica y más datos)

Es gracias a ese rendimiento que llegó a la ´casa blanca´ el primero de julio de 2019, por un precio de 115 millones de euros más variables, acercándose a los 160 millones totales.

Tuvo una presentación con bombos y platillos en el Santiago Bernabéu, pero rápidamente empezó a sembrar dudas a costa de sus frecuentes lesiones. Un mes después de su llegada iniciaría el martirio para el extremo izquierdo, puesto que su lesión en el muslo lo alejó de las canchas por 25 días, la cual sería el inicio de una lista larguísima de complicaciones musculares para Hazard.

Desde su llegada al Real Madrid, Eden ha sufrido 16 lesiones en 3 años, cifra escandalosa que lo ha negado de participar en al menos 70 partidos del club madrileño, casi una temporada y media en la que el ‘fichaje bomba’ ha estado fuera de los terrenos de juego.

(Vea también: Real Madrid y Barcelona sufrieron contra modestos rivales, pero avanzaron en Copa del Rey)

Además de su inactividad debido a las lesiones, Hazard también ha dejado qué desear en los juegos que ha estado presente, ya que el belga solo ha marcado 7 goles en 73 partidos disputados con el equipo blanco, convirtiéndose en una de las mayores decepciones de los últimos años para los aficionados.

Lastimosamente, Eden sigue en caída libre debido a las imágenes mostradas en su último juego por Copa del Rey frente al Cacereño, donde se le vio en el campo con un inminente sobrepeso, episodio el cual ya ha sufrido en diversas ocasiones durante su estancia en Madrid. Otro dato cruel que muestra su declive es su valor de mercado, pasando de valer 150 millones de euros en 2019 a valer 7,5 en 2023.

Lee También

Sin duda alguna, Eden Hazard no es ni la mitad de lo que era en su antiguo club, evidenciando que no siempre es beneficioso dar un paso a la élite mundial; Real Madrid y Barcelona no es un buen destino para todos los jugadores. A pesar de todas sus críticas, el belga aún pertenece al Madrid y seguirá siendo utilizado por Ancelotti, que buscará volver a explotar todas sus condiciones que lo pusieron en la mira de los grandes equipos del fútbol mundial; por lo pronto, el atacante de 31 años tendrá que trabajar en su forma física.