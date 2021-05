green

Real Madrid ya prepara lo que será la próxima temporada, pero según informó Eduardo Aguirre de ‘Chiringuito’, Eden Hazard buscaría salir del club: “Quiere irse del Real Madrid. Él no es feliz y no se ha adaptado. Es verdad que las lesiones no lo han ayudado”.

El periodista español agregó que uno de sus motivos es la posible contratación de la figura del PSG: “Hazard considera que la llegada de Kylian Mbappé lo deja afuera, así se lo ha dicho a su entorno”. Actualmente, su principal competencia en la posición de extremo izquierdo es Vinícius Júnior.

Aguirre añadió que el belga quiere volver a jugar la Premier League de Inglaterra con Chelsea, equipo que disputará la final de la UEFA Champions League este fin de semana frente al Manchester City.

Eden Hazard no ha tenido buenas actuaciones; incluso fue fuertemente criticado por los hinchas y periodistas españoles, después de que se popularizó una fotografía de él, en la que se ve cómo se reía con sus excompañeros del Chelsea en la semifinal de la Champions que perdió el Real Madrid.

Dentro de los otros rumores que rodean a los ‘Merengues’ se ha especulado sobre la salida de Sergio Ramos, quien se quedó por fuera de la lista de convocados de la Selección de España para disputar la Eurocopa; el defensor central ya se habría contactado con al Paris Saint-Germain.