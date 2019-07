El incidente se presentó cuando corría el primer set y la pareja colombiana iba empatada a cinco juegos con el dúo francés conformado por Nicolas Mahut y Édouard Roger-Vasselin.

Allí, una devolución de Farah impactó en el piso a 196 kilómetros por hora y rebotó para golpear en el rostro a Mahut, justo sobre la ceja izquierda. Inmediatamente el tenista se lanzó al piso y tardó varios minutos en recomponerse y recuperar la vista.

Farah dijo en Noticias Caracol, en un tono preocupado, que todos se llevaron un “susto muy grande” y dijo que en ese momento se sintió “bastante mal al ver que esa bola le impactó”.

Por fortuna, el impacto no fue directamente en el ojo o las consecuencias pudieron ser muy graves teniendo en cuenta la velocidad, y eso lo tuvo presente Farah en la entrevista:

“Me alegré bastante que no le había sacado un ojo o algo así, que, de verdad, podía haber sido una posibilidad y hubiera sido algo con lo que no me hubiera gustado vivir”.