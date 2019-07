La particular acción se presentó en el último set, minutos antes del punto ganador que coronó como campeones a Juan Sebastián Cabal y Robert Farah sobre los franceses Nicolas Mahut y Roger-Vasselin.

En ese momento, Farah estaba junto a la malla y devolvió con potencia una pelota que terminó golpeando en los genitales a Mahut, quien quedó revolcándose del dolor.

Instantes después, el galo se reincorporó, pero el mal ya estaba hecho. Se jugaron un’cafeteros’ en un compromiso que duró 5 horas y cuyo marcador fue de 6-7, 7-6, 7-6, 6-7 y 6-3.

Lo paradójico es que en el inicio del partido, Farah ya había golpeado en una ceja a Mahut, por lo que el compromiso se vio interrumpido mientras era asistido.

Acá, el golpe bajo de Farah a Mahut:

Nicolas Mahut has taken an absolute beating this match…And Woody Harrelson knows it!😳pic.twitter.com/r1jnGZUZue

— PointsBet Sportsbook (@PointsBetUSA) July 13, 2019