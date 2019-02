En el noticiero de Blu Radio, el comunicador señaló que la información la tiene de primera mano porque Osorio se lo confirmó. Señaló que los motivos personales no están relaciones con que no dirija a los ‘guaraníes’ y que, en realidad, nunca firmó un contrato.

Puccetti lo contó cronológicamente. Según dijo, todo empezó cuando Osorio dejó la selección mexicana y recibió la llamada de Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, para dirigir la Selección.

Osorio se mostró agradecido, pero rechazó la oferta porque dejó claro que quería dirigir a Colombia y Harrison fue muy insistente.

Ahí quedó dicho diálogo hasta que Osorio y Harrison coincidieron en Estados Unidos. Allí se reunieron y tuvieron una segunda conversación:

– Harrison: Le voy a proponer lo siguiente: Usted quiere ser de Colombia, pero me gustaría que fuera a Paraguay y firmamos una cláusula que diga que usted pueda salir en el momento en que lo llamen.

– Osorio: Déjeme pensarlo.

El técnico colombiano viaja a Medellín y se reúne con su cuerpo técnico. Decide negarse a la oferta de Paraguay.

En la capital antioqueña se encuentra con Álvaro González, dirigente del Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que lo convence de aceptar pero firmando dicha cláusula; le asegura que va a poner su nombre sobre la mesa para dirigir al combinado nacional y que le va a ayudar con los votos para que gane, continuó Puccetti.

Osorio acepta la propuesta de Harrison, que le dice: “No importa, venga y trabaje seis meses y deje bases para el futuro. Eso me interesa de usted”.

En ese punto se cierra la vinculación de Osorio con Paraguay, pero en la pasada final del fútbol colombiano entre Medellín y Junior, Puccetti afirma que el técnico le admitió que ha trabajado gratis porque nunca firmó dicho contrato en Paraguay:

“Vi el partido con él y me dijo: Tito, ni siquiera firmé el contrato, ni siquiera he cobrado un peso, ni siquiera viajo uno de mis colaboradores. Yo fui a hacer un trabajo con el que me comprometí”.