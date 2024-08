Por: El Colombiano

Después de la triste derrota de la Selección Colombia ante Argentina en la final de la Copa América 2024 en Estados Unidos, el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún fue detenido luego de agredir a un oficial de seguridad.

Tras el bochornoso hecho que le dio la vuelta al mundo del fútbol el pasado 14 de julio, la representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, fue una de las que lideró la solicitud que busca suspender a Jesurún como presidente y ahora desde el Ministerio del Deporte le dieron una respuesta.

Que bochorno. Que vergüenza. Que impotencia que la imagen del país y los colombianos quede en el piso. Nombe no. pic.twitter.com/kypCjMhgMS — Susana De León (@Susanadeleonc) July 15, 2024

Y es que el pasado 25 de julio, Pedraza llevó su petición hasta lo alto del Ministerio del Deporte, con la idea de iniciar el proceso de inspección, vigilancia y control contra el presidente de la FCF por la “existencia de una investigación penal en su contra en el extranjero”.

Después de una semana, la representante recibió la respuesta de la cartera, que aseguraron no ser la autoridad competente en el caso, de acuerdo con la carta publicada por el periodista Alejandro Pino, en medio de su programa llamado Historias Secretas.

“Solicitar a las autoridades competentes de los organismos deportivos de cualquier nivel, la suspensión temporal de los miembros de los órganos directivos, administradores y de control, cuando medie investigación disciplinaria o penal, y exista pliego de cargos o vinculación formal al respectivo proceso penal”, dijo Pedraza al citar el artículo 39 del Decreto 1228, de julio 18 de 1995, que decía eso en el numeral 5.

La respuesta del Ministerio

Al final, la respuesta del Ministerio del Deporte no fue la esperada por Jennifer Pedraza. Ellos sostuvieron que no eran la entidad oficial para llevar a cabo esa solicitud y que en este caso no aplicaba, ya que lo que pasó con Jesurún fue en otro país.

Así tal cual se leyó en la carta firmada por Alexandra Herrera, ministra encargada, quien indicó que la organización que debe llevar a cabo este proceso es la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol.

“Sobre el particular, es importante señalar que, revisada la legislación deportiva vigente en nuestro ordenamiento jurídico y en particular la aplicabilidad del numeral 5 del Artículo 39 del Decreto Ley 1228 de 1995 el caso por usted señalado en su petición, la disposición legal en el caso sub-examine no aplica por ser hechos ocurridos por fuera del país en un evento privado; adicionalmente, no se presentó en la jurisdicción nacional para activar los mecanismos legales para adoptar las decisiones que en derecho corresponda respetando el debido proceso”, apuntó la carta.

“Aunado lo anterior, si bien es cierto que el Ministerio del Deporte está facultado para solicitar la suspensión del cargo del Presidente del organismo deportivo (previo conocimiento de un documento legítimo que acredite la vinculación formal al proceso penal), la autoridad competente del organismo deportivo para adelantar el proceso, es la Comisión Disciplinaria de la Federación, a quien le corresponderá en virtud de su autonomía y competencias, adelantar la investigación, de acuerdo con el literal A.C. del artículo 8″ de la Ley 49 de 1993”, concluyó.

MinDeporte firmó convenio con FCF

A pesar de las polémicas con Jesurún después de la Copa América, el Ministerio del Deporte firmó un convenio con la FCF por valor de 7.000 millones de pesos para finiquitar aspectos en la organización de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024.

El objetivo es reforzar la organización de los equipos del torneo en varios aspectos como lo son transporte terrestre y aéreo, alojamiento y alimentación, logística, servicios, insumos, tecnología y suministro de salud, implementación deportiva e indumentaria.

⚽️🇨🇴 ¡Nos ponemos la 10 por #MásMujeresEnElDeporte! ✅ Con un convenio de 6.995 millones de pesos entre la @FCF_Oficial y @MinDeporteCol para la organización de la Copa Mundial Femenina Sub-20, reafirmamos nuestro compromiso con el crecimiento y desarrollo del fútbol femenino. pic.twitter.com/lp3rnMIxSp — Ministerio del Deporte (@MinDeporteCol) August 12, 2024

Por su parte, Jesurún expresó su complacencia por la firma de este convenio, en el que destacó la importancia de la articulación del Ministerio para fortalecer las actividades deportivas en Colombia

Asimismo, la Ministra del Deporte, Luz Cristina López, catalogó esta unión como el refuerzo del compromiso por parte del Gobierno de apoyar el futbol femenino. “Más mujeres en el deporte”, del Plan Nacional de Desarrollo.

Las competencias iniciarán el 31 de agosto en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, con el partido entre Colombia y Australia.

