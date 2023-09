Realizar un ‘ranking’ con los mejores jugadores en la historia del fútbol mundial es una tema que siempre va a generar discusiones. Se trata de un estudio que, aunque parte de algunas métricas, tendrá una dosis de subjetividad por quien lo realiza. Esta vez, el portal argentino GDC (Gol de Corazón) publicó su top 100 de los futbolistas más importantes de la historia.

En este escalafón tienen en cuenta ítems como la efectividad y calidad en su posición y sus funciones, trascendencia en la historia del fútbol y en su posición (incluye hazañas históricas o casi imposibles), logros grupales obtenidos (en escala de prioridad de títulos), logros individuales obtenidos, calidad de los rivales enfrentados, efectividad y factor determinante en momentos necesarios (principalmente: finales, playoffs, partidos decisivos y clásicos) y por último se apoyan en los factores o calificaciones de otras plataformas (EASports, Transfermarkt, KONAMI, IFFHS, entre otros).

En este ‘ranking’, GDC determinó a Lionel Messi, siete veces ganador del Balón de Oro y campeón del mundo con Argentina en el Mundial de Qatar-2022, como el mejor futbolista de todos los tiempos. En segundo renglón ubican al astro luso Cristiano Ronaldo, 5 veces Balón de Oro y campeón de la Eurocopa con Portugal en 2016.

En tercera ubicación está el ‘Rey Pelé’, tricampeón del mundo con Brasil, mientras que en el cuarto aparece Diego Armando Maradona, campeón en México-86 con la Albiceleste y cierra el top 5 el español Alfredo Di Stefano.

El único cafetero en la lista es Radamel Falcao García, uno de los goleadores históricos de la Europa Legue con 30 tantos. El Tigre aparece en la ubicación 74.

En la llamativa lista aparecen nombres como el mexicano Hugo Sánchez (92ª), el peruano Teófilo Cubillas (95ª) y el chileno Arturo Vidal (80ª).

De inmediato este escalafón se volvió tendencia y generó polémica en redes sociales. Este estudio se unió al escalafón que realizó la revista británica Four-Four-Two, cuyo top 10 tenía nombres como Lionel Messi, Diego Maradone, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zinedine Zidane, Johan Cruyff, George Best, Franz Beckenbauer, Ferenc Puskas y Ronaldo Nazario, en ese orden.

FourFourTwo have unveiled their 100 best players of all time..

1️⃣ Lionel Messi

2️⃣ Diego Maradone

3️⃣ Cristiano Ronaldo

4️⃣ Pele

5️⃣ Zinedine ZIdane

6️⃣ Johan Cruyff

7️⃣ George Best

8️⃣ Franz Beckenbauer

9️⃣ Ferenc Puskas

🔟 Ronaldo Nazário

Thoughts? pic.twitter.com/t7lVjutfkZ

— Footy Accumulators (@FootyAccums) October 10, 2022