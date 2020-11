El comentarista dio en Antena 2 su versión sobre lo que estaría pasando con el entrenador del combinado ‘cafetero’, pues se ha venido especulando con su posible partida del cargo, pese a que aún no hay pronunciamientos oficiales sobre el asunto.

“En este momento, el técnico de la Selección Colombia es Carlos Queiroz. No lo van a echar, no ha renunciado y no sé si vaya a renunciar… En las reuniones lo han notado con ganas de irse, pero no lo ha expresado mediante un documento”, señaló inicialmente.