Atlético Nacional, propiedad de una gran empresa en Colombia, no solo ha tenido grandes talentos futbolísticos en su historia, sino que un exarquero que compartió con Faustino Asprilla, Víctor Aristizábal y más en 1991 dio un paso brillante al ámbito artístico.

¿Qué pasó con Alberto Zape, exarquero de Nacional en 1991?

Alberto Zape fue portero de Nacional en el equipo campeón de la liga colombiana en 1991 y, tres décadas después, sorprende en España con su lado como cantante de salsa.

“Esta faceta mía la teníamos guardada y puede que la familia mía la conociera más. Cuando me tocó definirme por el fútbol y que gracias a Diego Barragán pude ir a Nacional, mi padre me dijo: ‘O usted canta o juega fútbol’ y me tocó dedicarme al fútbol durante un gran tiempo y nunca es tarde para soñar con otras ambiciones. Retomé lo que es la música, en la época de la pandemia en España. Ya llevamos 10 temas y estrenando lo que es mi primera producción musical”, contó en ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, el pasado 19 de marzo de 2024.

Atlético Nacional, que celebró goleada recientemente, le dio momentos de gloria con jugadores de la talla, además de los antes mencionados, de René Higuita, Luis ‘Chonto’ Herrera y Leonel Álvarez.

No obstante, la carrera de Alberto Zape, sobrino del mítico portero Pedro Antonio Zape, tuvo un sinsabor que ahora cantante de salsa recordó varias décadas después.

¿Por qué salió Alberto Zape de Nacional?

Alberto Zape no dio detalles de su salida de Atlético Nacional, aunque dejó entrever que esa situación tuvo como confidente al ‘Tino’, recientemente capitán en el ‘Desafío’.

“La historia mía al final nunca se supo y ‘Fausto’ es el único que supo como yo salí de Nacional, pero esto ya es pasado. La ilusión que tuve en Nacional fue muy grande y creo que casi todos fueron jugadores de renombre, el caso de Aristizábal, que debutó conmigo. Víctor Marulanda, José Fernando Santa también y hubo una serie de factores que, desafortunadamente, impidieron que Alberto Zape continuara su carrera, pero Dios sabe cómo hace sus cosas y siempre te regala algo en el momento preciso y pues ahora me estoy desquitando con lo que es la música”, contó.

¿Cómo es relación de Alberto Zape y Tino Asprilla?

Así como Sergio Ramos resaltó como cantante, la capacidad como intérprete de salsa le ha servido a Alberto Zape para lograr el reconocimiento de varios de sus antiguos colegas en el fútbol, entre ellos, el ‘Tino’ Asprilla.

“He recibido el apoyo de varios excompañeros. El caso de Faustino, una persona que vive muy pendiente de la vida musical mía y un salsero nato. Incluso, me acuerdo que en una fiesta de Nacional nos fuimos a cantar Faustino y yo y nos subimos a la tarima, pero fue algo muy bonito y en noviembre tuve la oportunidad de estar en la fiesta por los 90 años del padre de Faustino y lo pasamos muy bien”, sentenció.

