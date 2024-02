Liverpool es uno de los equipos en Europa que mejor la está pasando actualmente, dado que marcha en la primera posición de la Premier League con una pequeña ventaja sobre sus perseguidores, quedó campeón de la Copa de la Liga y está activo tanto en la Fa Cup como en la Europa League.

(Ver también: La sentida dedicatoria de Luis Díaz a sus papás en título de Liverpool: “Significa mucho”)

Sin embargo, cada partido representa un reto diferente, puesto que en Inglaterra todos los rivales son complicados y un paso en falso puede dejar eliminado al club de alguna de esas competencias.

Por ejemplo, en la tarde de este miércoles 28 de febrero, el equipo del futbolista colombiano Luis Díaz debe afrontar la quinta ronda de la FA Cup, el torneo más antiguo del mundo, frente al Southampton en un duelo que, en teoría, debería ganar sin problemas.

Matchday at Anfield 🏟️

We take on Southampton in the fifth round of the #EmiratesFACup 👊🔴#LIVSOU | #WalkOn pic.twitter.com/BWyUVMB6Om

— Liverpool FC (@LFC) February 28, 2024