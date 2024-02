Luis Díaz se coronó campeón con Liverpool de la Copa de la Liga de Inglaterra, lo que le permitió disfrutar en un festejo en el que quedó en el foco de las cámaras con sus compañeros.

A pesar de que le anularon un gol insólito contra Chelsea, el delantero colombiano celebró al final en una escena que fue registrada por las redes sociales del equipo ganador.

El club inglés compartió desde su cuenta institucional en X (antes conocido como Twitter) las imágenes en las que el delantero apareció en el festejo junto a sus compañeros de equipo por el título.

ONE KISS IS ALL IT TAKES 🎶 pic.twitter.com/xsAVAFe2Gr

— Liverpool FC (@LFC) February 25, 2024