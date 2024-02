Por: Caracol TV

Después de mucho intentar, Colombia finalmente se quedó sin los Juegos Panamericanos y el presidente Gustavo Petro, como premio de consolación, anunció en su momento en su cuenta de X que los millones de dólares que iba a costar la organización de las justas ahora se iban a destinar a los Juegos Intercolegiados.

“El dinero que se iba a destinar a los juegos, más de 800 millones de dólares, se destinará a los Juegos Intercolegiados del país, mejorando las instalaciones deportivas de los colegios y la preparación deportiva de la niñez y la juventud”, decía la publicación del jefe de Estado.

Conservadores dicen que nueva ministra del Deporte “no representa la oficialidad del partido”

El concejal de Bogotá Julián Rodríguez Sastoque, de la Alianza Verde, afirma que “a miles de deportistas, a sus familias y a sus entrenadores el gobierno del cambio del presidente Petro les incumplió. A pesar de que salió eufóricamente a decir que se iba a gastar toda la plata del fracaso de los Juegos Panamericanos en los Intercolegiados, pues ni siquiera hicieron los juegos Intercolegiados a nivel regional y nacional en el año 2023 y esto porque no solamente hay desorden institucional e improvisación, sino porque hubo un contrato con 16 posibles incumplimientos”.

De acuerdo con las declaraciones de Sastoque en Noticias Caracol, ya presentó el caso ante la Contraloría y la Procuraduría para “que se investigue, porque, en primer lugar, la persona encargada de todo este proceso fue la misma persona responsable en su momento de los Juegos Panamericanos, el señor Luis David Garzón, que hoy además funge como ministro encargado del Deporte, y, en segundo lugar, porque los jóvenes deportistas se quedaron viendo un chispero el año pasado y el presidente y el gobierno le echaron la culpa a los departamentos, a los territorios del país, diciendo que no habían completado los deportistas necesarios para las competencias, pero esto es falso”.

También señala Sastoque que en este 2024 se terminarían organizando dos Juegos Intercolegiados, los de este año y los del pasado.

“Es lo que ellos quieren ahora, después de hacer una adición entregada a dedo, porque hay que decirles a los colombianos que esto no cruzó por un proceso licitatorio en donde muchas empresas privadas o públicas participaran, sino que entregaron a dedo a otra entidad del gobierno 51.000 millones de pesos que no cumplieron, que no ejecutaron y, aun así, después de los incumplimientos, le prorrogaron el contrato a esta empresa del gobierno Nacional”, detalla el concejal Julián Rodríguez Sastoque.

