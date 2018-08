“Es triste ver el Pascual Guerrero con 5.000 personas cuando podría tener el triple o más apoyándonos”, señaló en entrevista concedida al diario El País, de Cali.

Además, le pidió paciencia a la afición: “Los hinchas tienen que comprender los procesos. América en breve va a ganar títulos. Pero hay que entender los procesos”.

Posteriormente, dijo que fue malinterpretado cuando aparentemente se enfadó por ser llamado ‘Pedrito de Portugal’: “Fue un mal entendido. No me molesta que me digan así, en ese momento yo hablaba muy poquito español y no me expliqué bien; estaba caliente pero por la derrota [ante Águilas]. Debí tener más calma y explicar las cosas bien”.

Finalmente, avisó que América le apunta al título en la actual Liga Águila, certamen en el que lleva 4 puntos de 9 disputados: “En este semestre el objetivo es sí o sí estar en los 8 primeros y después, pelear por el campeonato. Es temprano hablar que vamos a ser campeones. Con respecto a mí, sueño con ser campeón con América y entregarles a los hinchas un nuevo título”.