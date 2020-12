El trágico deceso fue confirmado por el Instituto Departamental de Deportes de Boyacá que, por medio de un comunicado, expresó sus condolencias a la familia del joven y lamentó la pérdida de “una gran promesa del deporte” que le ha dado tantas alegrías a ese departamento y al país.

El joven, quien se preparaba para una competencia, sufrió un accidente de tránsito en el que lamentablemente se estrelló de frente contra una volqueta, apuntó Noticias Caracol.

Suárez era una de las grandes promesas del ciclismo en su departamento. El joven contaba con múltiples victorias a su corta edad, entras las que se destacaba el título en la categoría prejuvenil de la Clásica Esteban Chaves en el año 2018.

Al igual que Nairo Quintana, Winner Anacona y otros tantos ‘escarabajos’, Suárez entrenaba habitualmente en esa carretera de aproximadamente 24 kilómetros que comunica a Arcabuco con Cómbita (Boyacá).

Este es el informe del trágico hecho, publicado por Noticias Caracol:

El pasado 28 de noviembre, un conductor que arrolló a 3 ciclistas, en La Ceja, Antioquia había sido denunciado por el ministro del Deporte, Ernesto Lucena.

Por medio de un video, que compartió el funcionario, se viralizó el accionar del conductor, quien le lanza su camioneta encima a los 3 deportistas aficionados que estaban a un costado de la vía.

Uno de los tres ciclistas atropellado por la camioneta Nissan blanca aseguró que el conductor los vio desde lejos, y aún así les “tiró el carro”.

Por eso, la víctima no aceptó las disculpas del que iba manejando el carro que lo tumbó, y aseguró que no iba a conciliar con él, sino que iba a interponer la respectiva denuncia, informó Noticias Caracol. “Esto no es un accidente, la persona nos ve, tiene tiempo de vernos y, sin embargo, continúa la marcha y nos tira el carro”, dijo uno de los ciclistas arrollados.