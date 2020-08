green

Son cuatro las series de la Champions League que aún no tienen clasificados a cuartos de final: Manchester City vs. Real Madrid, Juventus vs. Lyon, Barcelona vs. Napoli y Bayern Múnich. Los dos primeros partidos se jugarán este viernes festivo 7 de agosto, mientras que los otros dos se disputarán el sábado.

El encuentro que más morbo concentra es el del equipo dirigido por Josep Guardiola y el de Zinedine Zidane. Los ingleses ganaron la ida en Madrid por 2 a 1, por lo que el Real Madrid está obligado a ganar por dos goles en Manchester para avanzar a cuartos. El ganador de esa serie se verá las caras en la próxima ronda con quien se imponga en la llave de Juventus y Lyon, que lideran los franceses luego de su triunfo en la ida por 1 a 0.

El sábado será el turno del Barcelona, que define la llave contra el Napoli en su estadio e inicia con ventaja por el empate a un gol que consiguió en condición de visitante. En el equipo italiano, David Ospina sería inicialista, tal cual sucedió en el primer encuentro.

El último clasificado a cuartos de final se conocerá entre Bayern Múnich y Chelsea, aunque los alemanes ya tienen casi que sentenciada la serie. El equipo bávaro se impuso en la ida por goleada 3 a 0, la ventaja más holgada para un primer encuentro de estos octavos de final.

Las fases finales de la Champions League se llevarán a cabo a partir del miércoles 12 de agosto en Lisboa (Portugal). A partir de allí, los clasificados a las siguientes rondas se definirán con series de eliminación directa a partido único. A continuación, la programación de partidos que se llevarán a cabo este viernes y sábado, y los canales de televisión que los transmitirán: