Fabio Jakobsen fue desplazado hacia las vallas en el remate de la fracción por Dylan Groenewegen [video], su compatriota y hombre que fue expulsado de la competencia.

Pese a la violencia de la caída, el Deceunink Quick-Step, equipo de Jakobsen, indicó en su página web que por fortuna el corredor “no tiene lesiones cerebrales o espinales”.

Sin embargo, agregó que sus afectaciones son “graves” y que sigue en “coma inducido” después de una “cirugía facial” a la que fue sometido “durante la noche”.

“Su situación es estable; más tarde los médicos intentarán despertarlo. Seguirá en observación durante los días siguientes”, concluyó el informe sin dar más detalles.

Acá, el reporte médico:

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.

More information will be published when available.

Again, we want to thank you all for the huge support!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/aVK6HakIwk

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 6, 2020