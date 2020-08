Groenewegen se pronunció en su cuenta de Twitter un día después del incidente que ocasionó múltiples caídas y retiros de la competencia, pues hubo varios lesionados debido a que las vallas contra las que se fue Jakobsen cayeron en la vía cuando el lote arribaba a cerca de 70 kilómetros por hora.

“Odio lo que pasó ayer. No puedo encontrar las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y otros que han sido arrojados o golpeados”, escribió el pedalista del Jumbo-Visma, expulsado del certamen por su acción.

Y agregó que está preocupado por Jakobsen, en coma inducido y operado facialmente luego de la caída en la que fue el más afectado, según informó su equipo, el Deceuninck-Quick Step.

Groenewegen también se fue al piso, pero salió ileso del accidente en el que estuvieron envueltos una decena de corredores y un juez que estaba en la meta.

Acá, las palabras de Groenewegen y el reporte médico de Jakobsen:

Fabio Jakobsen had facial surgery during the night. His situation is stable at the moment and later today the doctors will try to wake Fabio up.

More information will be published when available.

Again, we want to thank you all for the huge support!

Photo: @GettySport pic.twitter.com/aVK6HakIwk

— Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) August 6, 2020