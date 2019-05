green

El sábado hay montaña en el Giro de Italia, final de las Copas de Portugal y Alemania; así como el duelo entre Millonarios y Pasto.

El domingo, por su parte, hay más Giro, Colombia juega ante Senegal en el Mundial Sub-20, se cierran la liga de Italia, continúa la Liga Águila, se definen los finalistas de la Copa de la Superliga de Argentina y se conocerá el campeón de México, donde 7 colombianos luchan por el título.

Sábado 25 de mayo

• Giro de Italia: Etapa 14

Con: ‘Supermán’ López

Hora: 6:00 a.m.

Canal: ESPN 2

• Copa de Portugal: Final

Sporting Lisboa vs. Porto

Hora: 11:15 a.m.

Canal: RTPI (Directv 778)

• Copa de Alemania: Final

Bayern Múnich vs. Liepzig

Con: James Rodríguez en el Bayern

Hora: 1:00 p.m.

Canal: Directv 613

• Liga Águila: Millonarios vs. Pasto

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN

Domingo 26 de mayo

• Giro de Italia: Etapa 15

Con: ‘Supermán’ López

Hora: 7:00 a.m.

Canal: ESPN

• Mundial Sub-20: Senegal vs. Colombia

Hora: 11:00 a.m.

Canales: RCN y Caracol

• Liga de Italia: Sampdoria vs. Juventus

Con: Juan G. Cuadrado en Juventus

Hora: 11:00 a.m.

Canal: FOX

• Liga de Italia: Atalanta vs. Sassuolo

Con: Duván Zapata en Atalanta

Hora: 1:30 p.m.

Canal: ESPN

• Copa de la Superliga de Argentina

Boca Juniors vs. Argentinos Juniors

Con: Fabra, Campuzano y Villa en Boca

Hora: 4:45 p.m.

Canal: FOX 2

• Liga Águila: Tolima vs. Junior

Hora: 5:15 p.m.

Canal: RCN

• Liga Águila: Cali vs. Nacional

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN

• Liga de México: Final, vuelta

León vs. Tigres

Con: 7 colombianos en total

Canal: FOX 2