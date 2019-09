Aparte de los clásicos europeos, se podrá ver el desempeño de los colombianos en el Mundial de levantamiento de pesas de Tailandia, así como la fecha 12 de la Liga Águila y las etapas 2 y 3 del Clásico RCN.

Sábado 21 de septiembre

• Liga de Alemania: Bayern vs. Colonia

Con: John Córdoba en Colonia

Hora: 8:30 a.m.

Canal: FOX

• Ciclismo: Clásico RCN

Segunda etapa

Hora: 10:30 a.m.

Canal: RCN

• Liga de España: Atl. Madrid vs. Celta

Con: Santiago Arias en el Atlético

Hora: 11:30 a.m.

• Liga de Italia: Milan vs. Inter

Hora: 1:45 p.m.

Canal: RAI

• Liga de España: Granada vs. Barcelona

Con: Adrián Ramos en Granada

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Directv 4000

• Liga de Argentina: San Lorenzo vs. Boca

Con: Fabra, Campuzano y Villa en Boca

Hora: 3:45 p.m.

Canal: FOX 2

• Liga Águila: Medellín vs. Millonarios

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN

• Liga Águila: América vs. Bucaramanga

Hora: 8:00 p.m.

Canal: WIN

Domingo 22 de septiembre

• Mundial de pesas

Con: Santiago Rodallegas (81 kg)

Hora: 5:55 a.m.

Canal: ESPN

• Mundial de pesas

Con: Mercedes Pérez y Nathalia Llamosa (64 kg)

Hora: 8:25 a.m.

• Ciclismo: Clásico RCN

Tercera etapa

Hora: 10:30 a.m.

Canal: RCN

• Liga de Inglaterra: Chelsea vs Liverpool

Hora: 10:30 a.m.

Canal: ESPN 2

• Liga de España: Sevilla vs. Real Madrid

Con: James en el Real Madrid

Hora: 2:00 p.m.

Canal: Directv 4000

• Liga de Francia: Lyon vs. PSG

Hora: 2:00 p.m.

Canal: ESPN

• Liga Águila: Santa Fe vs. Envigado

Hora: 3:15 p.m.

Canal: WIN

• Liga Águila: Cúcuta vs. Cali

Hora: 5:00 p.m.

Canal: RCN

• Liga de Argentina: River vs. Vélez

Con: Carrascal y Borré en River

Hora: 6:00 p.m.

Canal: FOX 2

• Liga Águila: Junior vs. Jaguares

Hora: 7:30 p.m.

Canal: WIN