green

Además de los encuentros con jugadores nacionales, en la programación deportiva de este fin de semana de mediados de diciembre sobresalen los partidos del Real Madrid y el Barcelona, los últimos antes de su partido del próximo miércoles 18 de diciembre, en el estadio Camp Nou.

Falcao García es el hombre que podría generar noticia este sábado. Su equipo, el Galatasaray, juega por la decimoquinta fecha de la liga turca y el delantero colombiano podría ser incluido como titular luego de dos meses y medio. En los últimos dos partidos de su equipo, Falcao fue suplente y tuvo algunos minutos en los segundos tiempos.

Los aficionados colombianos la tendrán difícil el domingo en su propósito de no perderse detalle alguno sobre la actividad de nuestros futbolistas en las ligas europeos porque a las 9:00 a.m. se disputarán cuatro partidos de primer nivel con la figuración de varios embajadores locales: Manchester United vs. Everton (con Yerry Mina), Wolves vs. Tottenham (con Dávinson Sánchez), Juventus vs. Udinese (con Juan Guillermo Cuadrado) y Bologna vs. Atalanta (con Luis Fernando Muriel).

En Argentina no habrá acción por la liga local ya que el torneo entró en vacaciones. River Plate y los colombianos Rafael Santos Borré, Juan Fernando Quintero y Jorge Carrascal vivirán este viernes el último partido del año en el fútbol de ese país, con la final de la Copa Argentina en la que su equipo se enfrenta Central Córdoba.

A continuación, los 10 partidos de fúbol más atractivos del fin de semana:

Sábado 14 de diciembre

Real Sociedad vs. Barcelona (10:00 a.m.)

Galatasaray vs. Ankaragucu (12:00 p.m.) – Con: Falcao García

Atlético de Madrid vs. Osasuna (3:00 p.m.) – Con: Santiago Arias

Domingo 15 de diciembre